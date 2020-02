Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect, castigat de Consiliul Judetean Giurgiu impreuna cu prietenii nostri bulgari, a fost lansat oficial, astazi! De aceasta data, partener ne este Primaria Borovo, districtul Ruse, si impreuna am reusit sa accesam aproape 5 milioane de euro, fonduri pe care le vom folosi in reabilitarea si…

- "E destul de complicat de legat fondurile UE de statul de drept. Romania nu se opune la acest mecanism, suntem de acord sa se lege acordarea fondurilor de statul de drept, dar specialiștii mai au mult de lucru pana la elaborarea de criterii concrete. Daca se ajunge la o procedura clara, suntem ok…

- Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, cunoscuta ca Brexit. "Retragerea, pentru prima oara, a unui stat membru din Uniunea Europeana este un moment care va influenta evolutia proiectului…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 7 ianuarie a.c., la Seeon Seebruck, o alocutiune in cadrul reuniunii CSU Uniunea Crestin Sociala din Bavaria.Va prezentam in continuare textul alocutiunii tradus in limba romana:Doamnelor si domnilor,Ma bucur sa ma aflu astazi in fata dumneavoastra…

- Planul spre o uniune a piețelor de capital a cam stagnat, atât în UE cât și în România. Nici țara noastra nu s-a prea implicat în acest proces. HotNews.ro a discutat cu Daniela Șerban, președinte ARIR – Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din România,…

- Raspunsul complet al lui Klaus Iohannis la intrebarea legata de propunerea lui Viktor Orban: "Eu ma implic pentru Uniunea Europeana, nu pentru alta entitate pe care am crea-o in plan mai mic si mai apropiat. Nu sunt de parere ca trebuie sa deschidem noi falii in cadrul Uniunii Europene, dimpotriva,…

- Poate doar de pensii... Sesiune de intrebari și raspunsuri: Jurnalist: A aparut astazi in presa o informație conform careia dumneavoastra ați avut o discuție cu Viorica Dancila, in momentul in care s-au facut consultari la Palatul Cotroceni, pentru votul din Diaspora, spune Paul Stanescu, intr-o declarație…