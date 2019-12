Guvernul face un cadou bugetarilor și le acorda inca doua ziel libere. Executivul a decis in ședința de vineri, care a inceput la ora 8.00, ca zilele de 27 decembrie și 3 ianuarie sa fie libere pentru toți angajații din sistemul bugetar. Prin lege, angajatii de la stat au liber in data de 26 decembrie The post Cadou de la Guvern pentru bugetari: inca doua zile libere in perioada sarbatorilor de iarna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .