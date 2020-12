Cadou de Crăciun: Popriri de la ANAF Contribuabilii vor primi dupa Craciun un cadou tipic romanesc: popriri de la ANAF, in lipsa unui Guvern care sa amane termenul de la care se reiau executarile silite. Iar daca noul Executiv nu este numit pana la finalul anului, 1 ianuarie vine cu alte „cadouri” daunatoare pentru buget si pentru cetateni.. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Daca se ințeleg PNL USR PLUS și UDMR și vin cu o propunere, o voi accepta, ca este Orban, il accept, ca este Cițu il accept, sau sa fie altcineva, dar la urma, sa vina și sa propuna pe cineva”, a declarat președintele. Consecințele blocajului politic: amenzi uriașe, cresc indemnizațiile demnitarilor…

- Iohannis nu crede ca vom avea un Guvern nou pana la Craciun. Ce spune despre o revenire a lui Orban in Guvern Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu stie ce negociaza PNL, USR PLUS si UDMR in privinta candidatului pentru mandatul de prim-ministru. Șeful statului a mai spus că,…

- Este vorba de liderul AUR Dolj, Ringo Damureanu (47 de ani). Ulterior condamnarii, el a fost acuzat din nou de comiterea unei alte agresiuni, potrivit G4Media.ro Ciolacu crede ca are soluția salvatoare pentru viitorul Guvern. Ce i-a propus lui Iohannis Detalii despre primul incident apar intr-un…

- Porcsalmi Balint a anunțat pe Facebook ca demisioneaza de la șefia partidului UDMR. El indeplinea funcția de președinte executiv.„Suntem dupa doi ani dificili și patru alegeri reușite pentru UDMR. Sunt recunoscator colegilor mei și voluntarilor noștri cu care am luptat impreuna. In 2017 am fost ales…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca sustine in mod categoric un guvern politic, pentru ca cel tehnocrat a fost "dezastruos", mentionand ca si-ar dori un Executiv de centru-dreapta. "Eu doresc o stabilitate politica si un guvern de centru-dreapta,…

- Ziarul Unirea Premierul Ludovic Orban anunța anularea paradei de 1 Decembrie. Ziua Naționala, sarbatorita cu respectarea stricta a masurilor privind COVID-19 Primul Ministru, Ludovic Orban, a anunțat ca starea de alerta va fi prelungita, de catre Executiv, printr-o Hotarare de Guvern, care va fi adoptata…

- Astfel, prin OUG 171/2020, publicata in Monitorul Oficial din 15 octombrie, valoarea tichetului educational, pentru anul școlar 2020-2021 și pentru 2021-2022, a fost stabilita la suma de 200 de lei pe luna. Suma a fost injumatațita, dupa ce in aveasta vara, Parlamentul a stabilit prin lege ca valoarea…

- Premierul Ludovic Orban a decis ca la urmatoarea ședința de Guvern sa il demita pe prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Executiv. Traian Berbeceanu ar putea sa ii ia...