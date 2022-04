Cadou de botez: 6 idei de daruri pentru cei mici Poate fi o provocare sa gasesti cadoul potrivit pentru botez. Fiecare invitat doreste sa ofere ceva deosebit, prin care se poate remarca, dar care in acelasi timp sa ii fie util bebelusului. Acorda atentie din timp preferintelor si necesitatilor pe care le au parintii nou-nascutului ce urmeaza a fi crestinat. Anumite detalii precum ce fel de activitati le plac sau care sunt obiectele de care ar avea nevoie te pot orienta spre un anumit dar. Iata sase idei de cadouri adecvate botezului! 1. Jocuri si jucarii O idee foarte buna este sa optezi pentru jocuri si jucarii pentru bebelus.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simți cum pe zi ce trece temperaturile incep sa creasca și te bucuri ca poți sa renunți la ghetele grele și geaca groasa. In schimb, un singur lucru te pune in dificultate: cum adopți un stil potrivit atat sezonului cald, cat și locului tau de munca?Fiecare grad in plus in termometru anunța…

- Laurențiu Reghecampf face primele declarații dupa ce luni s-a intalnit cu Anamaria Prodan la tribunal. Inca soțul impresarei, el a precizat ca a stat de vorba cu copiii și nu e așa precum vedeta susține.

- „Leii din Banat” au parte maine de primul joc dintr-o serie de cinci in doar jumatate de luna. SCM OHMA Timisoara se prezinta la duelul din deplasare cu SCM U Craiova avand opt victorii la rand in Liga Nationala iar miza e reprezentata si de o pozitie fruntasa in clasament. „Ne-am pregatit la fel de…

- Incepand cu 19 martie 2022, iubitorii fotbalului din Ramnic se pot bucura din nou de jocuri de Liga a II-a, in Zavoi urmand sa isi desfasoare meciurile de pe teren propriu formatia CSC 1599 Selimbar. Astfel, sambata 19 martie 2022, de la ora 11.00, se va disputa jocul dintre CSC 1599 Selimbar si ACSM…

- SCM Timisoara revine in arena cu un program incarcat si intr-o perioada dificila. „Leii” au maine primul joc dintr-o serie de sase partide in martie. Primul duel e la Ploiesti, cu CSM Petrolul. Altfel, clubul alb-violet de baschet se implica de asemenea intr-o campanie de ajutorare a refugiatilor din…

- O calugarita pensionara, a recunoscut ca si-a incalcat juramantul de saracie furand 835.000 de dolari de la scoala din California la care lucra si ca a folosit banii la jocuri de noroc, potrivit BBC. Kreuper, in varsta de 80 de ani, va petrece un an si o zi in inchisoare pentru frauda electronica si…

- Un barbat din municipiul Roman a sunat la 112 pentru ca nu era primit intr-o sala de jocuri. Oamenii legii au intervenit la fața locului și au constat ca tanarul nu avea certificat COVID-19. Ce amenda a primit acesta pentru ca a cerut ajutorul nejustificat al autoritaților.

- Mulți jucatori de cazino se axeaza pe caștigurile pe care le pot obține, dar nu și pe celelalte aspecte. Insa daca aceștia pornesc cu o atitudine prea increzatoare in cazino, pot comite niște greșeli mari care ii poate costa mulți bani. Aceștia nu... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.