Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa este una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țara. Blondina a atras atenția de-a lungul timpului cu atitudinea ei non-conformista, insa și cu look-ul ei excentric. De cateva zile, vedeta s-a afișat la brațul noului iubit putred de bogat, dupa cum spune chiar ea.

- Dupa ce abia anunțase impacarea cu fostul ei iubit, Iasmina Halas vine cu bomba! Tanara anunța de aceasta data separarea definitiva de barbatul care o ceruse de soție. Ce s-a intamplat și care e de fapt adevarul despre relația lor. Nu vrea sa se mai intoarca niciodata la el!

- La sfarsitul saptamanii trecute, un barbat din Emiratele Arabe Unite a fost arestat preventiv la Braila, fiind acuzat de distrugere si furt calificat. Individul de 41 de ani este acuzat ca a incendiat o casa si a furat server-ul dedicat supravegherii video. DEBRAILA.ro va prezinta in exclusivitate detalii…

- De mai bine de doua luni, fratele mai mare al Biei Khalifa este privat de libertate. Tanarul se afla in arest preventiv fiind cercetat intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc! Cu toate ca a contestat decizia judecatorilor, in continuare acesta se afla in inchisoare! Ce spune Bia Khalifa despre…

- Bia Khalifa se bucura de o comunitate mare pe rețelele personale de socializare, iar ea este apreciata și iubita de multe persoane. Ei bine, nu spunem doar noi asta, ci și fanii ei, care fac gesturi neașteptate. Recent, un fan al blondinei a facut un gest cu adevarat neașteptat pentru aceasta. Iata…

- In ciuda aparențelor, Bia Khalifa nu a avut deloc o copilarie ușoara. De-a lungul anilor, blondina a declarat ca a trecut prin multe abuzuri pe cand era in adolescența și nu numai atunci. Fosta iubita a fiului Clejanilor a precizat ca a fost agresata de multe ori de tatal ei, și chiar umilita de acesta.…

- Frumoasa prezentatoare de la Neatza cu Razvan și Dani a distribuit in mediul online o serie de imagini care lasa loc de interpretari. Ramona Olaru s-a fotografiat in compania unui barbat misterios in ipostaze romantice.

- Dupa desparțirea de Catalin Cazacu, Ramona Olaru traiește acum o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios. Cu toate acestea, acum nu mai putem spune ca barbatul din viața ei este misterios, pentru ca deja il cunoaște toata lumea, iar ea și-a asumat relația cu acesta. Iata ce imagini…