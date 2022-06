Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica s-a mandrit pe rețelele de socializare cu cadoul pe care l-a primit de 1 iunie, de Ziua Copilului. Cel mai bucuros a fost fiul ei, Noah, cand a vazut surpriza parinților. Pe Facebook, Andreea Banica a distribuit un clip in care soțul ei, Lucian Mitrea conduce pana in fața casei noua mașina.…

- Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, s-au sarbatorit cum se cuvine de 1 iunie, iar cei doi și-au achiziționat un nou bolid de lux in valoare de mii de euro. Vedeta a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare și a fost profund impresionata de noua achiziție. Iata cum arata bolidul…

- Andreea Banica este una dintre cele mai iubite și apreciate cantarețe de la noi din țara. Artista este casatorita cu Lucian Mitrea, iar cei doi traiesc o frumoase poveste de dragoste. Aceștia au impreuna doi copii minunați, un baiețel pe nume Noah, dar și o fiica, Sofia. Fanii de pe rețelele de socializare…

- Alexandru Arșinel se retrage din teatru oficial. Deși nu duce lipsa de bani, protestele sale cu privire la taierea unor indemnizații au starnit un val de controverse intre colegii sai din breasla artistica. Cu pensie de revoluționar, indemnizații de merit de la Ministerul Culturii, drepturi de autor…

- Felicia Filip, manager Opera Comica pentru Copii, a transmis o scrisoare deschisa primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, referitor la acțiunea de evaluare a instituțiilor de cultura din Bucuresti.

- Andreea Banica și soțul ei au demarat o afacere pe litoral in urma cu doi ani de zile. Acum au anunțat ca totul este aproape gata, se pregatesc in aceasta vara de marea deschidere. In afara de cariera ei in industria muzicala, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, au investit intr-un hotel pe litoralul…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au intalnit luni la tribunal, insa impresara susține ca nu poate trece cu vederea pentru gestul facut de antrenor. La vederea cu fiul sau și cu Sarah Dumitrescu, fiica vitrega, antrenorul ar fi izbucnit. Ce s-a intamplat in sala de judecata ne-a spus chiar Anamaria…