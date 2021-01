Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști sibieni au intervenit in noaptea de luni spre marți la o bataie mai atipica, intre doi copii. Aceștia se ”luptau” pe Calea Dumbravii din Sibiu, cu bulgari de zapada. Agenții au pornit sirena și girofarurile și au coborat la copii. Deși cei care au semnalat joaca copiilor ca pe... Articolul…

- Peste 200 de turisti britanici plasati in carantina intr-o statiune de montana din Elvetia au fugit in cursul noptii de sambata spre duminica. Autoritatile spun ca unii dintre fugari se afla acum in Franta.

- Forțele de aparare au fost mobilizate in urma ninsorilor abundente care s-au abatut saptamana aceasta in Japonia, pentru a ajuta peste 1.000 de oameni blocați cu mașinile pe o autostrada situata la nord de Tokyo, relateaza CNN. Stratul de zapada depașește doi metri in unele regiuni.Peste 1.000 de oameni…

- Peste 1.000 de oameni din Japonia au ramas joi seara blocați pe o autostrada în mașinile lor, prinși într-un blocaj de trafic, cu puțina mâncare sau apa, în timpul unei furtuni puternice de zapada, potrivit CNN.Rapoartele de blocaj în trafic pe autostrada Kanetsu, care…

- Autoritatile din judetul Arad au fost alertate de un migrant din Afganistan care anunta ca este ranit si ca alti doi barbati din grupul sau au fost ucisi prin injunghiere. Barbatul a indicat autoritatilor locatia in care se afla, in camp, in apropiere de Autostrada A1, in dreptul localitatii Sagu.…

- Autoritatile din Elvetia suspecteaza ca atacul comis intr-un magazin din orasul Lugano, soldat cu ranirea a doua persoane, este un act terorist, informeaza agentia Associated Press. O femeie inarmata cu...

- Autoritațile uneia dintre cele mai prospere țari din Europa, lovite grav de pandemia de coronavirus, iau in calcul foarte serios introducerea de masuri valabile doar in situație de razboi. Elveția și-a prezentat planul medical pe fondul creșterii incontrolabile a infectarilor cu noul coronavirus. In…

- Spitalele Universitare din Geneva au facut apel la voluntari cu instruire medicala și la personalul pensionat pentru a ajuta la ingrijirea numarului record de pacienți pe care il așteapta in urmatoarele zile. Tataru: Nu vom ajunge sa alegem intre pacienți. Medicul roman știe ce inseamna greul și lipsurile…