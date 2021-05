Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, de marti dupa-amiaza, au fost instituite noi restrictii de circulatie pe autostrada A2, pe sensul catre Bucuresti, pe tronsonul kilometric 68+700 metri - 75+900 metri, in vederea efectuarii unor lucrari de reparatii la sistemul rutier. Traficul va…

- Restrictii mai severe pentru combaterea pandemiei au intrat sambata in vigoare in noi regiuni din Franta, in incercarea de a opri cresterea ratei de infectare cu coronavirus, relateaza DPA. Din acest...

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua…

- Mulți dintre operatorii de restaurante vor prefera sa inchida afacerile in perioada urmatoare, deoarece ar funcționa cu pierderi foarte mari din cauza noilor restricții de circulație, a declarat pentru Economedia Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din…

- Conform informarii DSP Dolj de vineri, 26 martie, municipiul Craiova a ajuns la o rata a infectarii de 4,22 la mia de locuitori. Astfel, Craiova este la un pas de aplicarea noilor restrictii: circulația interzisa in weekend dupa ora 20:00, magazinele inchise la ora 18:00, iar activitatea salilor de…

- Circulația va fi restricționata de la ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este acum, iar magazinele vor fi inchise de la ora 18.00, in zilele de vineri, sambata și duminica in localitațile in care rata de infectare este peste 4. In localitațile in care indicele depașește 7,5 aceste restricții se aplica…

- Circulatia rutiera a fost blocata vineri de dimineata in Defileul Jiului, dupa ce zeci de tone de piatra au cazut de pe versanti. Incidentul s-a produs in zona de granita dintre judetele Gorj si Hunedoara, cunoscuta ca „Polatiste”, aici avand loc apr...