Căderea Zidului Berlinului. Google are un logo special la 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului Caderea Zidului Berlinului. Zidul Berlinului, cel mai puternic simbol al divizarii Germaniei in timpul Razboiului Rece, a cazut intr-un final la 9 noiembrie 1989. Mici sectiuni din zid au reusit totusi sa supravietuiasca pe alocuri in oras si sunt conservate ca monumente. Google marcheaza momentul caderii Zidului Berlinului printr-un „doodle" special, care infațișeaza doi tineri care se imbrațișeaza langa un zid cazut, dincolo de care se vede o pajiște verde: La 9 noiembrie 1989, Zidul Berlinului, construcția care impartise Germania in doua unitati statale distincte, a cazut. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

