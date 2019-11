Stiri pe aceeasi tema

- Zidul Berlinului, cel mai puternic simbol al divizarii Germaniei in timpul Razboiului Rece, a cazut intr-un final la 9 noiembrie 1989. Mici sectiuni din zid au reusit totusi sa supravietuiasca pe alocuri in oras si sunt conservate ca monumente.

- Germania celebreaza saptamana aceasta 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, evenimentul istoric produs in 9 noiembrie 1989 care a reprezentat caderea Cortinei de Fier. In capitala Germaniei sunt programate peste 200 de ceremonii, insa acestea se anunța a fi dominate de sobrietate, pe fondul ascensiunii…

- Germania și Europa celebreaza saptamâna aceasta 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului într-o atmosfera apasatoare, departe de speranțele nascute la sfârșitul Cortinei de Fier, în contextul ascensiunii naționalismului. ”Zidul lui Trump” cu Mexicul, ”bariera…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas pledeaza pentru „unitatea Europei“ intr-un editorial scris cu prilejul implinirii a 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, un moment cu o simbolica aparte in prabusirea comunismului si incetarea Razboiului Rece.

- Femeile din Iran vor avea din nou acces pe stadioanele de fotbal din țara, dupa ce FIFA a amenințat cu suspendarea federația iraniana de fotbal, informeaza The Guardian potrivit digi24.roDecizia pune capat unei interdicții de 40 de ani, impuse de clericii musulmani, pe motiv ca femeile ar…

- Lidl va renunta complet la comercializarea articolelor de unica folosinta din plastic (pahare, farfurii adanci si intinse, tacamuri si paie), incepand cu data de 15 august, anuntat retailerul german intr-un...