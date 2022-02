Stiri pe aceeasi tema

Daca Ucraina va cadea in mainile Rusiei, vor urma Republica Moldova, Georgia, Balcanii de Vest si republicile baltice, a avertizat duminica premierul sloven, Janez Jansa, fara a exclude un al treilea razboi mondial, relateaza EFE și Agerpres.

Premierul țarii, Natalia Gavrilița a declarat ca va pleca astazi in Parlament pentru a cere instituirea Starii de Urgența in R. Moldova.Asta in contextul atacurilor Rusiei asupra Ucrainei, transmite presa din Republica Moldova.

Georgia a devenit cel mai recent stat din SUA care a semnalat ca este pregatit sa stimuleze sectorul minier cripto.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut Rusiei, miercuri seara, sa-și retraga forțele din Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Acesta a formulat propunerile Alianței pentru restabilirea legaturilor dintre NATO și Rusia.

S-au inchiat discuțiile Consiliului NATO și Rusia, care au avut loc miercuri la Bruxelles, pe fondul pesimismului fața de progresele inregistrate in urma atitudinilor fara compromisuri adoptate de Moscova și Washington cu privire la tensiunile din Europa de Est. Așteptarile au fost scazute in privința…

Ambasada SUA la Bucuresti a aratat, intr-o postare pe Facebook, cum Rusia a invadat mai multe tari foste comuniste incepand cu anii 90, din care nu a mai plecat si intreaba retoric cine este agresorul."Rusia a invadat Republica Moldova in 1991-1992 … și nu a mai plecat. Rusia a invadat Georgia in 1991-1993…

Luni, la Geneva, SUA și Rusia încep negocieri pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar așteptarile sunt destul de rezervate, daca nu chiar pesimiste. Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de externe și cel care conduce delegația Moscovei, a avut duminica seara o întâlnire…

NATO transmite un nou mesaj Rusiei, legat de situația tensionata din Ucraina. Secretarul de stat american Antony J. Blinken a transmis un mesaj indreptat clar catre Rusia, atragand atenția ca nu Alianța Nord Atlantica a fost cea care a adus abuziv trupe in mai multe state europene, precum Ucraina, Georgia…