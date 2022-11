Stiri pe aceeasi tema

- FTX, a treia cea mai mare platforma de exchange de criptomonede, si-a declarat falimentul, dupa ce mai bine de 1 miliard de dolari din fondurile clienților au disparut, transmite Reuters. Ar fi vorba despre o lipsa de 1,7 miliarde sau chiar 2 miliarde, noteaza News.ro. Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried,…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- De la picajul Luna incoace nu am mai avut un scandal atat de mare incat sa traga toate criptomonedele in jos cu el. Ei bine, in aceasta saptamana a aparut unul nou, iar FTX, platforma de exchange crypto si-a declarat falimentul. Nu a reusit sa isi asigure finantarea in fata unei crize de lichiditati.…

- Sam Bankman-Fried, unul dintre cei mai tineri miliardari ai lumii, a reușit intr-un timp extrem de scurt sa ajunga de la extaz la agonie. Numit mogulul criptomonedelor , Bankman-Fried a anunțat ca a dat-o in bara cu afacerile sale cu aceste active și a implorat ajutor pentru salvarea companiei.

- Sam Bankman-Fried le-a spus miercuri investitorilor FTX.com ca, fara o injectie de bani, compania va trebui sa declare faliment, potrivit unei persoane care are cunostinta directa despre acest lucru, a raportat Bloomberg.

- Directorul executiv al FTX – o platforma de schimb de criptomonede, Sam Bankman-Fried, care deținea luni active in valoare de 16 miliarde de dolari la inceputul saptamanii, și-a vazut marți averea redusa cu 94%, pana la valoarea de 1 miliard de dolari, scrie Business Insider. Aceasta reprezinta cea…

- Directorul executiv al FTX a pierdut aproximativ 14,6 miliarde de dolari - aproape 94- din averea sa totala - potrivit Bloomberg Billionaire Index. Directorul general al FTX, Sam Bankman-Fried, a disparut din Bloomberg Billionaires Index, dupa ce averea sa personala estimata s-a prabusit cu aproape…

- Departamenul de Justiție al SUA a anunțat, luni, o captura record: a confiscat criptomonede Bitcoin, care au fost furate acum 10 ani, in valoare de 3,36 miliarde de dolari, dupa o percheziție facuta in noiembrie 2021.