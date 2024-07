Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea platformei de rezervari pentru vacante, Booking.com, nu a scapat de atentia infractorilor cibernetici care trimit mesaje utilizatorilor cu scop de fraudare, sustin expertii in securitate cibernetica ai companiei Eset.

- Atacantul francez Kylian Mbappe a fost prezentat astazi, la pranz, la Real Madrid. Evenimentul s-a desfașurat pe „Santiago Bernabeu“, in fața a peste 85.000 de oameni, biletele de intrare fiind gratuite. Reamintim ca starul francez si-a incheiat pe 30 iunie contractul cu Paris Saint-Germain și a devenit…

- Sfinții Petru și Pavel sunt sarbatoriți pe 29 iunie, fiind doua dintre cele mai importante figuri ale creștinismului. Aceasta zi este marcata printr-o serie de tradiții și obiceiuri care variaza de la o regiune la alta, dar care au un punct comun: celebrarea credinței și a sacrificiilor facute de acești…

- Presedinta PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat vineri, despre esecul de la alegerile locale pentru Primaria Capitalei, ca are prieteni care stateau la vot, la cozi si veneau tineri si spuneau ca, daca va fi ea votata, nu vor mai fi lasati sa mearga la studii in strainatate sau sa munceasca si…

- Kevin Campbell (54 de ani), fostul atacant de la Arsenal și Everton, este internat in spital, iar cluburile la care a jucat i-au transmis mesaje pe rețelele sociale. Kevin Campbell se simte „foarte rau” și este internat in spital de saptamana trecuta. Afecțiunea lui nu a fost aflata inca, dar Arsenal…

- Finala „Romanii au talent” 2024 are loc diseara, de la 20.30, la Pro TV. 11 concurenți au pregatit momente de neuitat și vor sa-i impresioneze pe jurați și pe telespectatorii emisiunii. Finaliștii vor putea fi votați de catre telespectatori, iar marele premiu ii va aduce caștigatorului suma de 120.000…

- FOTO Protest la APM Alba: Angajații au ieșit in fața instituției și au afișat mesaje legate de solicitari salariale FOTO Protest la APM Alba: Angajații au ieșit in fața instituției și au afișat pancarte cu mesaje legate de solicitari salariale. Pe scurt, aceștia cer alinierea salariilor de la nivel…

- Amplasarea RADARELOR in primele doua zile de Paște 2024, in județul Alba. Drumurile monitorizate de Politia Rutiera in perioada 5-6 aprilie Amplasarea RADARELOR in primele doua zile de Paște 2024, in județul Alba. Drumurile monitorizate de Politia Rutiera in perioada 5-6 aprilie Inspectoratul de Poliție…