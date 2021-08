Cădere semnificativă a pieței imobiliare din România: investițiile au scăzut cu 20% față de 2020 Volumul total al investitiilor imobiliare in Romania a atins 303,6 milioane de euro in prima jumatate a anului, cu 21% sub nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit celor mai recente date CBRE Research, arata Agerpres. In primele sase luni, au fost semnate 17 tranzactii cu o valoare medie de 17,8 milioane de euro, fiind considerata o prima jumatate a anului foarte dinamica. Bucurestiul a atras mai mult de jumatate din volumul investitiilor, respectiv 67%, in cinci tranzactii cu birouri si hoteluri, in timp ce 12 oferte reprezentand 33% din volumul total… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

