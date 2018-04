Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta 44 de ani, din Braila, agent de paza la Spitalul de Psihiatrie, a sunat la numarul de urgenta 112. Acesta a reclamat faptul ca a fost injunghiat cu un cutit tip briceag, in zona fetei, de catre un barbat, informeaza Antena3.ro. La fata locului au intervenit politistii si au stabilit…

- Diseara, de la ora 20.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, doi buni prieteni, Andrei Coman și Doru Catanescu, intra in joc, pentru un premiu de 100.000 de lei, in show-ul prezentat de Dan Negru.

- Un barbat in varsta de 46 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a „servit” cu bunuri dintr-un magazin si a plecat fara sa plateasca. Potrivit IPJ Alba, in 12 februarie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Alba Iulia au identificat un barbat in varsta de 46 de…

- Laura (29 de ani) și Veronica (35 de ani), doua bune prietene, vin miercuri, de la ora 20.00, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, dornice sa caștige cei 100.000 de lei puși in joc.

- Mai mulți vranceni au ajuns in weekend la Unitatea de Primire Urgențe (UPU) Focșani, dupa ce au fost implicați in altercații. Un barbat din Panciu a refuzat sa fie internat, dupa ce a fost adus la UPU cu mai multe traumatisme suferite in urma unei caderi de pe bicicleta. „H.C., barbat…

- Un șofer moldovean, in varsta de 41 ani, a accidentat mortal aseara, in raza comunei Banca, județul Vaslui un barbat in varsta de 38 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, langa o bicicleta.

- Andrei (28 de ani) vine cu soția, Miruna (39 de ani), și mama soacra, Vasilica (65 de ani), sa caștige cei 100.000 de lei puși in joc la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Andreea Balan, confundata cu o puștoaica la ”Guess My Age- Ghicește varsta”, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Andreea și Mihai Meiros, cei doi participanții ai ediției de joi seara, au fost convinși ca au in fața lor o puștoaica, nicidecum o femeie de 33 de ani care este și mama. Vazandu-i…