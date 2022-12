Cădere de tensiune la Uzina de apă Târgu Mureș In cursul acestei dupa mese targumureșenii au constatat ca apa nu mai curge din robinete. Potrivit unui comunicat al companiei de apa, acest incident a fost cauzat de o cadere de tensiune care a afectat alimentarea cu energie electrica a fabricii de apa. Compania mai anunța ca sistemul de distribuție al apei este in curs […] Articolul Cadere de tensiune la Uzina de apa Targu Mureș apare prima data... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24.12.2022, in jurul orei 15:45, o cadere de tensiune a afectat alimentarea cu energie electrica a Uzinei de apa Targu Mureș. Aceasta a cauzat o scadere a presiunii in tot sistemul de distribuție alimentat direct din Uzina. La aceasta ora sistemul de distribuție este in curs de revenire in parametrii…

- Adunarea Generala a ADI Ecolect Mureș a decis luni, 21 noiembrie, intr-o ședința extraordinara, demararea procesului de reziliere a contractului cu furnizorul de servicii aferent Zonei 2 Targu Mureș, SC Compania de Salubritate Brantner Veres SA. "Firma de colectare a deșeurilor Brantner Veres SA nu…

- Compania AQUASERV S.A.anunta consumatorii ca,pentru efectuarea unor lucrari de mentenanta/investitii pe rețeaua de apa potabila, se va sista furnizarea apei potabile in data de14.11.2022,intre orele08:00 – 15:00 (estimare),in urmatoarele zone: Targu Mures – str. Maramures 27-49 si 2-28, Bodoni Sandor,…

- Una din vocile reprezentative ale romilor din Targu Mureș, Petru Dicu, a anunțat sambata, 12 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, ca muncitorii romi care iși desfașoara activitatea la Compania de Salubritate Brantner Veres SA, societate care a caștigat licitația pentru colectarea deșeurilor menajere…

- Incepand de astazi, colectarea selectiva a deșeurilor la nivelul orașului este efectuata de Compania de Salubritate Brantner Veres S.A pe baza unui contract incheiat cu Consiliul Județean și ADI ECOLET. Se incheie astfel perioada in care deșeurile au fost gestionate de Silevy Salubriserv, iar noul operator…

- Administratorul public al municipiului Targu Mureș, Kacso Sandor, a susținut luni, 7 noiembrie, la sediul Primariei, o conferința de presa a carei tema a fost "situația colectarii deșeurilor menajere" din oraș. Convocata la ora 10.54, pentru ora 14.00, conferința de presa nu și-a justificat defel urgența,…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a anunțat marți, 25 octombrie, ca in aceeași zi, in jurul orei 21.45, pe strada Barajului nr. 4 din Targu Mureș se va desfașura un exercițiu. Potrivit sursei citate, exercițiul va avea ca tema "Gestionarea unei…

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sanatatii dr. Adriana Pistol a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures a fost identificat un focar de infectie intraspitaliceasca, cu 6 cazuri, din care 5 s-au soldat cu deces,…