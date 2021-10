Cadavrul unui copil, găsit de un bărbat care își plimba câinele Cadavrul unui copil de aproximativ opt ani, fara picioare si partial ars, a fost descoperit sambata seara, pe un teren de langa cimitirul din localitatea Bujac, judetul Arad, de un barbat care isi plimba cainele. Politistii lucreaza la identificarea cadavrului. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, transmite News.ro. Potrivit procurorilor, a fost gasit cadavrul unui copil de aproximativ opt ani, fara picioare si partial ars Potrivit procurorilor, langa cimitirul din localitatea Bujac, judetul Arad, a fost gasit cadavrul unui copil de aproximativ opt ani,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

