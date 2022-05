Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani a ascuns cadavrul fiului de 12 ani in cușca cainelui pentru o perioada mai lunga de timp. Din primele informații se pare ca tatal a luat aceasta decizie pentru a incasa in continuare alocația baiatului, care suferea și de un handicap. Alocația baiatului ar fi fost in valoare de…

- Trupul unui copil de 14 ani din Sighetu Marmatiei, mort de aproape o luna, ar fi fost tinut de tatal lui in cușca cainelui ca sa incaseze alocația de handicap. Autoritatile au fost alertate de un vecin, care nu mai vazuse copilul de zile bune. Potrivit Politiei judetene Maramures, ancheta in acest caz…

- Un caz șocant a avut loc in Maramureș, cadavrul unui copil de 12 ani din Sighetu Marmatiei, mort de aproape o luna, ar fi fost tinut de tatal lui in cușca cainelui ca sa incaseze alocația de handicap. Autoritatile au fost alertate de vecinul, care nu mai vazuse copilul de zile bune.Totul a ieșit la…

- Intr-un cartier din Sighetul Marmației a fost descoperit cadavrul unui copil de 12 ani, care a fost ținut de tatal sau in cușca cainelui timp de aproape o luna pentru a incasa alocația de handicap.

- Un caz socant a fost descoperit in judetul Maramures. Trupul unui copil de 14 ani, decedat de aproximativ o luna a fost gasit pus intr un sac de plastic in cusca unui caine. Totul a iesit la iveala dupa ce un vecin a observat ca de ceva timp nu a mia fost vazut siu auzit copilul. Potrivit unui comunicat…

- Trupul neinsufletit al unui copil de 12 ani din Sighetu Marmatiei, mort de aproape o luna, ar fi fost ascuns de tatal lui in cușca cainelui ca sa incaseze alocația de handicap. Autoritatile au fost alertate de un vecin, care nu mai vazuse copilul de zile bune, informeaza Antena3 . Totul a ieșit la iveala…

- Polițiștii care se ocupa de ancheta demarata in urma descoperirii șocante facute recent in județul Ilfov, in apropierea Capitalei, cauta sa faca lumina in cazul șocant de la Magurele. In tot acest context, s-au aflat informații de ultim moment in cazul infiorator care a pus pe jar locuitorii din Magurele,…

- Descoperire șocanta in aceasta dimineața in județul Timiș! Cadavrul unei femei a fost gasit pe un teren ce aparținea unei unitați militare. Poliția a ajuns la fața locului in cel mai scurt timp.