Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de hectare de teren agricol au fost inundate in ultimele 48 de ore, dupa ce digul amenajarii Carasuhat s-a rupt, joi dimineata, iar lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta intervin in continuare, alaturi de voluntari si agenti economici din zona, pentru a acoperi…

- Consiliul Judetean Tulcea concesioneaza un teren situat in extravilanul comunei Valea Nucarilor, in Amenajarea piscicola Iazurile. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, licitatia va avea loc in data de 29 iunie 2023 ndash; ora 10.00, iar termenul limita pentru depunerea documentatiei este…

- Arbitrul aradean a fost delelgat de catre Comisia Centrala de Arbitri la partida dintre Unirea Ungheni și Corvinul Hunedoara, prima manșa a barajului de promovare... The post Ovidiu Hațegan pleaca din cabina VAR. Va arbitra din nou pe teren appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Potrivit informațiilor de ultima ora pe care le deținem, trupul neinsuflețit al unui copil ar fi fost gasit, in aceasta dupa masa, in raul Mureș,... The post Video | Cadavrul unui copil a fost gasit pe raul Mureș, la Mako, in Ungaria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Potrivit informațiilor de ultima ora pe care le deținem, trupul neinsuflețit al unui copil ar fi fost gasit, in aceasta dupa masa, in raul Mureș,... The post Cadavrul unui copil a fost gasit pe raul Mureș, la Mako, in Ungaria appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cadavrul gasit duminica seara plutind in raul Mureș, in zona Trei Insule, a fost identificat. Este vorba, potrivit informațiilor noastre, despre Gabriel Ciui, un barbat... The post Cadavrul gasit duminica in raul Mureș a fost identificat. Este vorba despre un aradean de 36 de ani appeared first on Special…

- UAT Seleuș, in calitate de Beneficiar, anunța inceperea activitaților proiectului „Sistem integrat de furnizare a energiei termice, utilizand surse regenerabile de tip biomasa, biogaz, la... The post Comunicat „Sistem integrat de furnizare a energiei termice, utilizand surse regenerabile de tip biomasa,…

- Comunicat IPJ Timiș. In cursul acestei dimineți, 1 aprilie 2023, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul... The post Cadavrul unui barbat, gasit in raul Bega appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .