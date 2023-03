Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unei fetite de doar cateva luni a fost gasit, luni, intr-un sac menajer, la groapa de gunoi a orasului Oravita, din judetul Caras-Severin. Corpul a fost dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei, potrivit Expressdebanat.ro. Trupul fetitei a fost gasit,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești desfașoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a minorei _MARINA ALESSANDRA, de 15 ani_, care a plecat de la domiciliul sau, din municipiul Pitești, in seara zilei de 03 martie a.c., in jurul orei 19:00 și nu a mai revenit.*…

- Poliția anunța ca a fost sesizata, prin intermediul serviciului unic 112, despre faptul ca elevul unui liceu din Orhei a adus in incinta instituției un obiect asemanator cu o grenada, noteaza Noi.md ”Copiii au fost evacuați, iar serviciile specializate au activat conform procedurii. Grenada a fost scoasa…

- Sute de pastile de droguri au fost gasite din intamplare in Padurea Baneas,a langa Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. Descoperirea a fost facuta de persoane pasionate de istorie care cautau antichitați cu ajutorul unor detectoare de metale. Potrivit TVR, polițiștii au confirmat ca ar fi vorba…

- O fata de 14 ani din Sibiu a fost rapita in timpul noptii din propria casa de patru barbati mascati.Politistii sunt in alerta si cer ajutor oamenilor pentru a o gasi. Oficial de la Politie La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 03.55, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu a fost…

- CARAȘ-SEVERIN – Zilele libere de la imbierea dintre ani au atras și acțiuni pe masura din partea oamenilor legii. Astfel, intre 30 decembrie și 2 ianuarie, polițiștii carașeni au derulat 77 de acțiuni și controale, in cadrul carora a fost aplicate 558 de sancțiuni, contorul amenzilor insumand 164.000…