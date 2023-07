Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul barbatului inecat in Mureș și scos de apele raului in zona Port Arthur este al unui barbat de 36 de ani din Curtici. „In seara zilei de 11 iulie a.c., in jurul orei 19,00, a fost sesizata prezența unui cadavru in raul Mureș, zona Port Arthur. Echipajul ISU a recuperat cadavrul, cercetarile…

- Barbat surprins de viitura, in vestul țarii. A fost gasit fara suflare. In ziua de 25 iunie, polițiștii din Gurahont au fost sesizați despre faptul ca, pe un teren agricol situat pe raza localitații Brazii, a fost gasit un cadavru.

- Locuitorii din zona municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, au primit un mesaj RO-ALERT mai putin obisnuit in aceasta seara. Pe strada Maleia, din municipiul hunedorean, a fost semnalata prezenta unei ursoaice cu doi pui. Inspectoratul Judetean de Jandarmi Hunedoara si SMURD Petrila intervin in…

- Accident pe o șosea din vestul țarii, in aceasta dupa-amiaza. In jurul orei 14:50, polițiștii hunedoreni au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut cu bicicleta de pe podul din zona Blooming de pe DJ 687, la intrarea in municipiul Hunedoara. „Polițiștii rutieri care s-au deplasat la…

- Echipajul medical SMURD Terapie Intensiva Mobila din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad s-a deplasat de urgența in Gara Arad pentru a interveni in cazul unei persoane lovite de tren. Potrivit ISU Arad este vorba despre un barbat, in varsta de aproximativ 60 ani. Acesta a fost extras de sub locomotiva,…

- Autoritațile au transmis in aceasta dimineața un mesaj Ro-Alert care semnaleaza prezența unui urs in zona localitații hunedorene Crivadia, comuna Banița. Oamenii sunt sfatuiți ca, daca intalnesc ursul, sa pastreze distanta fata de animal si sa nu-i ofere acestuia hrana. Este pentru a doua oara in doua…

- Incident tragic in vestul țarii, un barbat in varsta de 33 de ani și-a pierdut viața dupa ce s-a rasturnat cu un ATV. Duminica, 30 aprilie a.c., in jurul orei 19,00, in afara localitații aradene Tarnavița (comuna Halmagel), pe D.J. 763/A, la limita cu județul Hunedoara, conducatorul unui ATV...