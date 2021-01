Cadavrul unui barbat mort de covid la Spitalul Floreasca a fost dat altei familii

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient mort de coronavirus care „a disparut” din Spitalul Floreasca din Capitala a fost gasit. O alta familie a ridicat cadavrul și l-a îngropat crezând ca este ruda lor. Poliția a demarat o ancheta pentru neglijența.…

- Reprezentanții Spitalului de Urgența Floreasca nu exclud ca trupul neinsuflețit al persoanei cu diagnosticul Covid-19 care a decedat sa fi fost confundat cu un altul. Se pare ca alta familie ar fi ridicat cadavrul și chiar l-ar fi ingropat. „Noi am avut pe data de 31 decembrie doua persoane care au…

- Prmierul Ludovic Orban susține ca medicul Catalin Denciu nu are coronavirus. Acesta ar fi fost testat RT-PCR in Belgia, iar rezultatul ar fi negativ. Anunțul premierului vine dupa ce cu o zi in urma ministrul Sanatații Nelu Tataru a anunțat ca medicul are coronavirus . Acesta a fost testat la Spitalul…