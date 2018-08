Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea a fost solicitat luni dupa-amiaza sa iasa in largul marii, la Eforie Sud, pentru a recupera corpul neinsufletit al unui barbat ce plutea pe apa, la o distanta de aproximativ 2 kilometri, in zona Capul Turcului, a informat…

- Un barbat a fost scos mort din mare, vineri, in apropierea digului de la Tabara Luminita, din Eforie Nord, aproape in aceeasi zona unde a disparut, joi, un alt barbat, care inca nu a fost gasit. Salvatorii intervin pentru a aduce la mal o alta persoana zarita in larg.

- O persoana disparuta joi seara in largul marii, in statiunea Eforie Nord, in zona Belona, este cautata cu o ambarcatiune de lucratori ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)...

- Un barbat a disparut in mare, joi, in Eforie Nord, iar ISU Dobrogea a inceput operațiunea de cautare. O alta persoana a fost salvata din mare si preluata de senilata SMURD de pe o plaja din aceeasi statiune. (Promotiile zilei la monitoare) Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Constanta au anuntat…

- O persoana a fost data disparuta in aceasta dupa amiaza in largul marii la Eforie Nord, in zona digului de langa plaja Belona. Din primele informatii scafandrii nu pot interveni in zona, curentii fiind prea puternici. Pompierii incearca sa ajunga la victima cu ajutorul unei ambarcatiuni. UPDATE. Potrivit…

- "Persoana a fost gasita la fata locului blocata intre mal si o bucata dintr-un gard de beton care s-a desprins si a cazut peste acesta, pe strada Eschile, din municipiul Sibiu", precizeaza ISU Sibiu. Potrivit sursei citate, barbatul este constient. Se actioneaza pentru indepartarea gardului…

- O persoana a decedat dupa ce un barbat inarmat neidentificat a atacat marti Camera de comert din orasul Osmaniye, situat in sudul Turciei, transmite agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, citata de dpa.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat azi-noapte, in jurul orei 23.00, dupa ce un barbat a fost dat disparut, in satul Acriș – Vama Buzaului. Se pare ca persoana disparuta s-ar fi inecat in Raul Buzau. „ Persoana nu a fost gasita, cautarile fiind oprite in jurul orei 2.30,…