- Barbatul era internat la sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean din Satu Mare. Medicii legisti urmeaua sa stabileasca daca a fost vorba despre o moarte naturala sau de un provocata, scrie presasm.ro. Polițiștii audiaza mai multe persoane in vederea stabilirii imprejurarilor in care a murit…

- Un barbat de 56 de ani a fost gasit decedat intr-un salon al Secției de Psihiatrie al Spitalului Județean. S-a deschis o ancheta pentru moarte suspecta. Corpul neinsuflețit a fost depus la morga spitalului in vederea efectuarii necropsiei și determinarii cauzelor decesului. Vom reveni cu detalii.

- Un profesor din Pașcani a fost gasit mort impreuna cu un prieten, oamenii legii deschizand dosar penal pentru moarte suspecta. Soțiile celor doi au ajuns la spital, totul petrecandu-se, se pare, din cauza unei butelii. Tragedie la Pașcani, unde fostul director adjunct al Colegiului Tehnic C.F. Unirea…

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- Moarte suspecta in sectorul Buiucani al Capitalei. Cadavrul unui barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit de un paznic in fata Teatrului de Etnografie si Folclor "Ion Creanga".Acesta era gol si avea pe corp semne de moarte violenta. "Eu nu-l stiu.

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Dosar penal de moarte suspecta in cazul femeii ucise de avalanșa din Munții Vrancei. Polițiștii din Vrancea vor sa afle in ce condiții a fost organizata excursia din Cheile Tisitei. Se apre ca excursia la care au participat 30 de persoane, inclusiv femeia de 37 de ani care a murit in urma avașanșei, nu…