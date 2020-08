Stiri pe aceeasi tema

- Proprietatea, situata in exclusivistul District 7 din centrul Parisului, are un conac, o curte interioara si o gradina privata. „Din punct de vedere istoric, este o cladire importanta. Multe persoane importante au locuit acolo, inclusiv poetul Francois Coppee", a declarat pentru CNN Sabine Lebreton,…

- Autoritatile franceze au deschis o ancheta pentru omor dupa ce cadavrul unui barbat a fost gasit intr-un subsol in timpul renovarilor unui conac parizian care s-a vandut pentru 35,1 milioane de euro, scrie CNN . Proprietatea, situata in exclusivistul District 7 din centrul Parisului, are un conac, o…

- Igiena mainilor a fost promovata ca o modalitate importanta de a combate raspandirea coronavirusului in Statele Unite. CDC a recomandat utilizarea produselor de dezinfectare pe baza de alcool pentru a curata mainile, in cazul in care apa si sapunul nu sunt disponibile. Citeste si: Tragedie…

- De la inceputul pandemiei, numarul imbolnavirilor cu coronavirus la nivelul județului Buzau a ajuns la peste 1.300, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21 de cazuri noi. Autoritațile din sanatate au mai anunțat și un deces. „Astazi, 31 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul…

- Orasul Dalian din China are sase milioane de locuitori care vor fi testati pentru coronvirus dupa ce un grup local a generat 12 cazuri de coronavirus pe zi. Oficialii de sanatate au anuntat testarea locuitorilor, iar autoritatile locale fac toate eforturile pentru a controla raspandirea infectiei,…

- Autoritațile din Hong Kong au impus restricții noi, din cauza pandemiei de coronavirus. La terase, restaurante sau alte adunari publice, oamenii vor sta la masa maximum doi, daca nu fac parte din aceeași familie. Totodata, locuitorii metropolei sunt obligați sa poarte maști sanitare și in aer liber,…

- Oficialii companiei low-cost EasyJet au anunțat ca 9 milioane de clienți au fost atacați cibernetic și le-au fost accesate datele personale. De asemenea, hackerii au reușit sa sparga 2.208 carduri . Atacul de proporții a avut loc in luna ianuarie, iar autoritațile din Marea Britanie au fost anunțate…

- Milioane de persoane se pregatesc marti in Bangladesh si in estul Indiei de sosirea ciclonului Amphan, unul dintre cei mai puternici din ultimii ani, intr-un context complicat de pandemia de COVID-19, informeaza AFP. Amphan este de asteptat sa ajunga in nordul Golfului Bengal miercuri…