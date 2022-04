Stiri pe aceeasi tema

- Nexta, cel mai mare canal de social media independent din Belarus, a publicat pe contul de Telegram o filmare din drona in care un ucrainean aflat pe bicicleta ar fi fost impușcat de soldații ruși pe strada din Bucea, unde au fost filmate zeci de cadavre in weekend, dupa retragerea soldaților ruși.…

- Autoritațile ucrainene spun ca orașul Borodyanka ar putea fi cel mai grav afectat din regiunea Kievului, iar numarul crimelor contra civililor comise de trupele de invazie ale lui Vladimir Putin ar putea fi mai mare decat in Bucha, potrivit Guardian. Procurorul general Iryna Venediktova a declarat ca…

- Maxim, 31 de ani, și soția sa, Senia, au fost uciși, pe 7 martie, de forțele ruse, pe o autostrada care ducea la Kiev. Au incercat sa fuga cu mașina din calea forțelor ruse, ca sa ajunga chiar intr-o zona in care acestea se aflau. Maxim a ieșit din vehicul, cu mainile ridicate, dar a fost impușcat.…

- UPDATE 7 Presedintele american Joe Biden l-a numit luni ”criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste un ”proces pentru crime de razboi”, dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului in urma retragerii fortelor militare ruse, transmit Reuters…

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…

- Descoperire macabra in aceasta dupa-amiaza, la Timisoara, acolo unde trupul neinsufletit al unui barbat a fost gasit plutind in apele canalului Bega, informeaza Observatornews . Alarma a fost data de o femeie care isi plimba cainele in zona si care a observat corpul neinsufletit al barbatului plutind…

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- Rusia a acuzat țarile și presa din Occident ca duc o „campanie de dezinformare pe scara larga” cu privire la o posibila invazie rusa in Ucraina, pentru a distrage atenția de la „propriile acțiuni agresive”. Declarația Ministerului rus de Externe vine cu doar cateva ore inainte de o convorbire telefonica…