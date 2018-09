Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii efectueaza cercetari in cazul unei femei de 44 de ani, gasita moarta intr o locuinta cuprinsa de incendiu, in sectorul 6 al Capitalei, victima prezentand leziuni la nivelul capului, au informat, sambata reprezentantii MAI citati de Agerpres.ro. Potrivit acestora, in noaptea…

- Interventie dificila a pompierilor, dupa ce un autoturism s-a aprins in apropierea Timisoarei, in localitatea Dudestii Noi. Sosite la fata locului, echipajele de interventie au incercat sa stinga focul, insa, conform unor surse din interiorul ISU Timis, s-ar fi aprins si una dintre autospeciale. Informatia…

- Un incendiu a izbuncnit in aceasta dupa amiaza, la un autoturism situat la intersectia strazilor George Enescu si Constantin Bratescu din municipiul Constanta.Pompierii au lichidat incendiul inainte ca autoturismul Ford sa arda in totalitate.Sursa foto: IPJ Constanta ...

- Un incendiu a izbucnit duminica dimineata la chiliile Manastirii Rosiori, judetul Suceava, arderea manifestandu-se la aproape intreg acoperisul chiliilor. Personalul manastirii s-a autoevacuat si nu sunt anuntate victime. Personalul manastirii s-a autoevacuat si, deocamdata, nu sunt anuntate victime.…

- Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Nifon.La locul dezastrului au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si 13 subofiteri.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant…