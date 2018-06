Stiri pe aceeasi tema

- Femeia data disparuta la Poiana Cristei a fost gasita decedata. Cadavrul femeii a fost gasit la circa 1 km in amonte, in zona paraului Brezoi. Cercetarile continua, in cauza fiind intocmit dosar penal pentru moarte suspecta. Cadavrul nu prezenta urme de violența. Va reamintim ca polițiștii…

- Un batran disparut de doua saptamani de acasa a fost gasit decedat, intr-un parau. Macabra descoperire a fost facuta la Aninoasa, de catre salvamontiști. Omul in varsta de 84 de ani fusese cautat de echipele de salvare zile la rand, pana ce cadavrul sau a fost descoperit miercuri seara in apele unui…

- Tragedie intr-o familie din județul Arad. Un copil de 13 ani s-a spanzurat in podul casei, iar trupul sau a fost descoperit chiar de catre sora sa, de aceeași varsta. Copilașul de doar 13 ani care și-a pus capat zilelor este din localitatea aradeana Șiria și a lasat in urma o surioara de aceeași varsta…

- Descoperire îngrozitoare în parcul La Izvor din sectorul Sculeni al Capitalei. Cadavrul unei femei de 32 de ani a fost descoperit în lac. Ofițerul de presa al poliției capitalei, Natalia Stati a declarat ca poliția a fost anunțata în jurul orei 20:00 de catre…

- Cadavrul unei femei in varsta de 53 de ani a fost gasit, joi, intr-o fantana publica din localitatea aradeana Covasant, in centrul comunei. Macabra descoperire au facut-o doua fete care se intorceau de la școala.

- Politia din Canada a declarat ca ramasitele unui barbat au fost gasite in spatele unui perete de la o toaleta dintr-un mall, luni dimineata, scrie BBC. Descoperirea a fost facuta de un instalator...

- Reprezentantii ISU Neamt au fost solicitati, luni dupa-amiaza, in zona Horia, spre Cotu Vames, unde un angajat al Hidrocentralei Roman a descoperit cadavrul unui barbat plutind pe apa. „Am fost sesizati astazi de catre un angajat al hidrocentralei de la Roman despre aceasta descoperire. Angajatul a…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, in aceasta dupa-amiaza, in stare de putrefactie, in zona barajului Robesti de pe raul Olt. La fata locului se afla mai multe echipaje de politie, iar o echipa a IML Valcea este asteptata sa ...