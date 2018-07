Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei adolescente de 16 ani a fost descoperit, in timpul noptii de vineri spre sambata, pe camp, la aproximativ trei kilometri de localitatea ieseana Halaucesti. Politistii au deschis o ancheta, existand indicii ca moartea fetei a fost una violenta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 150 de pachete de tigari de contrabanda au fost descoperite ascunse in cutii cu mere in vama Stanca, femeia care le detinea fiind amendata cu 5.000 de lei, informeaza un comunicat de presa al...

- Omul de afaceri Emanuel Mitric (28 de ani), consilier local din partea Mișcarii Populare in Radauți, județul Suceava, a murit in cursul zilei de marți in urma unui accident care a avut loc in județul Iași. Oamenii legii au facut o descoperire de-a dreptui uluitoare, in urma anchtei desfașurate la locul…

- Barbatul in varsta de 37 de ani a disparut anul trecut, in octombrie. Un localnic s-a intalnit cu un agent de politie si i-a povestit cum tatal criminalului sta cu trupul celui ucis in beci, de la sfarsitul anului trecut. Criminalul, un barbat de 30 de ani, este in arest preventiv dupa ce…

- Cadavrul unei adolescente de aproximativ 15 ani, cu identitate necunoscuta deocamdata, a fost descoperit, vineri, blocat in zona stavilarului unei hidrocentrale de pe raul Bistrița, din județul Neamț. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili cine este persoana respectiva și in ce condiții a…