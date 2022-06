Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsuflețit(cadavrul) al creatorul de sisteme software antivirus John McAfee ramane la morga spaniola la un an de la decesul sau, in condițiile in care nu a fost inca soluționat un proces legal intentat de familia sa. McAfee, care a lansat primul software antivirus comercial din lume in 1987,…

- Femeie de 45 de ani, gasita decedata intr-o locuința aflata in zona Talcioc din Alba Iulia. Locuia singura Cadavrul unei femei, in varsta de aproximativ 45 ani, a fost descoperit luni, 6 iunie, in locuința sa din zona Talciocului, din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, trupul femeii a fost descoperit de…

- Trupul unui copil de 14 ani din Sighetu Marmatiei, mort de aproape o luna, ar fi fost tinut de tatal lui in cușca cainelui ca sa incaseze alocația de handicap. Autoritatile au fost alertate de un vecin, care nu mai vazuse copilul de zile bune. Potrivit Politiei judetene Maramures, ancheta in acest caz…

- Miercuri, 11 mai, pompierii au reusit sa gaseasca trupul barbatului care si a ucis cei doi copii minori.Dupa trei zile de cautari, pompierii l au gasit pe acesta sub apa, in zona in care au fost gasiti si copiii. Medicii au declarat decesul.Situatia initiala Duminica, 8 mai, la ora 13:10, o femeie de…

- Mai multe echipaje din cadrul ISU Maramureș au ajuns la fața locului pentru a aduce la mal cadavrul prins in vegetația raului. Un ucrainean de 56 de ani a fost chemat sa identifice corpul neinsuflețit, dupa ce acesta raportase dispariția cumnatului sau, in urma cu cateva zile. Din pacate, cadavrul aparținea…