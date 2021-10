Cadavrul incendiat al unui copil de opt ani, fără picioare, descoperit în apropierea unui cimitir Cadavrul unui copil de aproximativ opt ani a fost descoperit, fara picioare, in cartierul Bujac din Arad. Conform specialarad.ro, politistii au aflat printr-un apel la 112 ca pe o strada din cartierul Bujac, in apropierea unui cimitir, a fost gasita talpa unui picior ars, iar in apropiere se afla mai multe lucruri incendiate. Anchetatorii au descoperit, la aproximativ 100 de metri de locul in care au fost gasite resturile umane arse, cadavrul unui copil de aproximativ opt ani, fara picioare. Ancheta a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad, facandu-se cercetari pentru omor. Politistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui copil a fost descoperit in apropierea unui cimitir din municipiul Arad, corpul fiind ars partial, iar procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad cerceteaza, duminica, zona.

- Cadavrul unui copil de aproximativ opt ani, fara picioare si partial ars, a fost descoperit sambata seara, pe un teren de langa cimitirul din localitatea Bujac, judetul Arad, de un barbat care isi plimba cainele. Politistii lucreaza la identificarea cadavrului. Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului…

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce un barbat care-și plimba cainele a facut o descoperire macabra – in apropierea cimitirului din cartierul Bujac din Arad a dat, aseara, peste cadavrul unui copil care nu avea picioare. Bucati de corp incendiate și resturi de haine au fost gasite pe un teren viran…

- O descoperire terifianta a fost facuta pe un teren din apropierea unui cimitir din Arad. Din cate se pare, ar fi vorba despre trupul fara suflare al unui copil in varsta de circa opt ani, anunța, duminica, Antena3. Cadavrul ar fi fost gasit fara picioare. Oamenii legii fac cercetari pentru a scoate…

- Caz cutremurator la Arad! Cadavrul fara picioare al unui copil de aproximativ 8 ani fost descoperit in cartierul Bujac, langa un cimitir. Alerta a fost data de persoanele care au gasit talpa unui picior ars pe o strada de langa cimitir.

- La mai putin de jumatate de an de la momentul in care un om de afaceri a fost aruncat in aer, la Arad are loc un nou eveniment socant. Un copil de aproximativ opt ani a fost descoperit mort, fara picioare, in cartierul Bujac.

- O femeie din judetul Constanta a sunat la Politie pentru a semnala ca a gasit un nou-nascut in curtea locuintei sale. Politistii s-au deplasat la fata locului și au descoperit copilul intr-o punga. Anchetatorii au stabilit ca femeia respectiva este mama fetitei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Politistii si procurorii efectueaza, vineri, sapte perchezitii in Capitala, intr-un dosar privind organizarea de catre o asociatie a unor programe de studii universitare de masterat fara a detine detin avizele sau acreditarile Ministerului Educatiei. Potrivit unui comunicat al PICCJ, procurorul de caz…