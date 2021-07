Stiri pe aceeasi tema

- "In aceasta dupa-masa, in jurul orei 15, am fost sesizati prin apel 112, despre faptul ca intr-un imobil de pe strada Iakob Cardos, se afla o persoana decedata. La fata locului s-au deplasat de urgenta politistii si un echipaj al ambulantei care au constat ca este vorba despre o femeie de 36 de ani,…

- Meteorologii au emis sambata dupa-amiaza mai multe avertizari cod roșu pentru fenomene extreme imediate vizand vestul țarii. Avertizarile de ploi torențiale au vizat județele Caraș-Severin și Arad, in timp ce in alte județe au fost coduri portocalii sau galbene de furtuni, insoțite de precipitații abundente.

- Vestul țarii se confrunta in aceste zile cu un val de caldura Foto arhiva RRA Din cauza temperaturilor ridicate înregistrate marti, în municipiul Arad mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor de la ambulanța. La umbra se înregistreaza 35 de grade, dar…

- Cei care sunt interesați de turismul ecumenic dar și de istorie, pot vedea, numai in județul Arad, nu mai puțin de 43 de biserici de lemn, unele vechi de peste 250 de ani. Doar in jur de 24 de biserici sunt inca in stare buna, celelalte au ajuns insa in stare avansata de degradare și […] Articolul Biserici…

- Un parapantist a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a prabușit in timpul unui zbor. Accidentul s-a produs vineri, in județul Arad. Parapantistul s-a prabușit intre localitațile Ghioroc si Sambateni din județul Arad, potrivit primelor informații oferite de ISU Arad pentru Mediafax. Parapantistul…

- Vremea. Avertizare METEO Cod galben, emisa de ANM in 5 judete din tara Vantul va sufla tare, cu viteze la rafala 60…65 km/h, izolat 70 km/h. Alerta vizeaza zona joasa a judetelor Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara. Codul galben este valabil miercuri de la ora 21.30 pana la ora 1.00.

- Avertizare de tip Cod Galben de vreme rea, valabila pentru Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Bihor. Meteorologii anunța vant puternic, care la rafala va depași 60 de kilometri la ora.

- Atenție, șoferi! PORR Construct a inceput lucrari cu mixtura asfaltica pe autostrada A1 Deva – Nadlac, pe sectorul km 577+600 – km 579+500, sensul catre Nadlac, și pe tronsonul km 573 – km 569+800, sensul catre Deva, in zona orașului Nadlac, județul Arad. DRDP Timișoara a anunțat ca in perioada urmatoare,…