- Un barbat in varsta de 57 de ani, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a acrosat cu masina, sambata, o ambulanta stationata pe o strada din municipiul Barlad, care fusese solicitata la un caz, dupa care a plecat de la locul producerii evenimentului, abandonandu-si autoturismul.Potrivit…

- Pompierii timisoreni au descoperit, luni seara, doi barbati decedati, in timpul unei interventii de stingere a unui incendiu in anexa unei locuinte din Timisoara, unul fiind in stare avansata de putrefactie, iar altul, in zona incendiata, care prezenta arsuri."O persoana a fost gasita la 30…

- Descoperire macabra pe strada Nicolae Testemiteanu din Capitala. Un barbat a fost descoperit in stare de putrefactie de catre doi copii care se jucau in apropierea unei cladiri parasite.La fata locului imediat s-a deplasat grupa operative a IP Centru.

- Un barbat care se deplasa in calitate de pasager, cu un mijloc de transport in comun, a solicitat intervenția unui echipaj medical, intrucat acuza stare de rau. ,,Cadrele medicale care s-au deplasat la fața locului au declarat decesul persoanei. Cadavrul a fost preluat și transportat la Serviciul Județean…

- Ninsoarea a adus probleme serioase pentru mii de romani. Mai multe localitati au fost afectate de vreme rea, fiind ingropati in nameti. In timp ce cativa muncitori efectuau operatiunile de deszapezire, acestia au fost socati atunci cand au dat peste cadavrul unui barbat.

- Caz infiorator la Botoșani! Un barbat i-a dat foc concubinei sale, apoi s-a autoincendiat. Mai mult acesta a dat foc și casei in care cei doi locuiau. Ambii au ajuns la spital, femeia este in stare critica. Intr-un acces de furie, antrenat de presupuse motive de gelozie, dar și de alcool, un barbat…

- Un barbat a facut o descoperire macabra intr-un cimitir din Buzau. Un cadavru mumificat al unei femei a fost gasit intr-o cripta din cimitirul Dumbrava. Autoritatile au fost imediat alertate si au inceput o ancheta. Criminalistii din Buzau au fost alertati zilele trecute dupa ce au primit un apel la…

- Polițiștii din Brașov au gasit duminica in albia unui parau din oraș cadavrul unui barbat. In urma verificarilor, s-a stabilit ca acesta fusese dat disparut in urma cu șase zile de familie, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Brașov, cadavrul a fost gasit in albia unui parau aflat la intersecția…