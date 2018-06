Cadavru în putrefacţie descoperit într-o maşină Un cadavru a fost descoperit de niste trecatori intr-o masina. Oamenii au simtit mirosul greu care venea dinspre autotirism. Se pare ca barbatul era mort de cateva zile. "Este vorba despre un barbat, in varsta de 59 de ani, gasit decedat intr-o masina din zona Salii Sporturilor din municipiul Galati. El a fost descoperit de trecatori, din cauza mirosului care venea din masina, iar la fata locului s-a deplasat o echipa de criminalisti. Urmeaza sa se efectueze necropsia. Politistii au deschis in acest caz un dosar penal, iar in functie de concluziile raportului medico-legal se va stabili… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

