La data de 10 octombrie 2022, in jurul orei 11:00, polițiștii Postului de Poliție Transporturi Lugoj au fost sesizați de catre un cetațean cu privire la faptul ca pe calea ferata 212 din Lugoj, se afla cadavrul unui barbat. Polițiștii efectueaza verificari in vederea identificarii barbatului cat și pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului. A […] The post Cadavru gasit langa calea ferata. Politia investigheaza cazul appeared first on Gazeta din Vest .