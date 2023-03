Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit lovit de un tren de marfa, in apropiere de Lunca Mureșului. Poliția face cercetari O persoana și-a pierdut viața, sambata, seara, intr-un accident de tren in Alba. Aceasta a fost lovita mortal de un tren de marfa. ”Un tren de marfa a lovit mortal o persoana care se afla pe calea ferata,…

- O tanara de 23 de ani, vanzatoare la un magazin alimentar din Baia Mare, a fost atacata de barbat mascat, care a amenințat-o cu un cuțit, a sustras banii din casa de marcat și a fugit, scrie site-ul jurnalistului maramureșean Vasile Dale . Jaful a avut loc vineri, 3 martie, in jurul orei 20.15, la un…

- Percheziții la mafia lemnului din Alba: Ce metode foloseau suspecții pentru a procura material lemnos in mod ilegal Percheziții la mafia lemnului din Alba: Ce metode foloseau suspecții pentru a procura material lemnos in mod ilegal In cursul zilei de joi, 2 martie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica…

- Oamenii legii au indentificat la inceputul lunii, doua persoane, care ar fi pastrat la domiciliu substanțe interzise. Poliția a stopat pe o strada din Orhei un automobil de marca Toyota, la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 43 de ani, fara permis de conducere. Astfel, in rezultatul perchezițiilor…

- In aceasta dimineața, o femeie in varsta de 65 de ani a decedat la gara de sud. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc in jurul orei 07:15. Urmare a apelului Unic de Urgența la 112, la fața locului imediat s-a deplasat grupa operativa pentru documentare și stabilirea tuturor circumstanțelor,…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut in gol de la etajul 6 al Institutului de Medicina Urgenta. Cazul a avut loc duminica, 22 ianuarie, transmite Deschide.md . Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit ca persoana cazuta de la inalțime este un barbat in varsta de 68 de ani. „La examinarea de…

- Un barbat cazat la un hotel din China si-a izbit masina de tip sport de usile de la intrare si a condus haotic prin holul cladirii, distrugand totul in calea sa, dupa ce s-a certat cu staff-ul hotelului din cauza ca isi pierduse laptopul, scrie CBS News. (China) - Furious Guest Smashes Sports Car Through…