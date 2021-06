Cadavru găsit într-o mașină care a luat foc Cadavrul unei femei a fost gasit, marți, intr-o mașina care a luat foc in timp ce era parcata in Tarlungeni, județul Brașov. Anchetatorii sunt la fața locului pentru a cerceta cum s-a intamplat tragedia. Polițiștii din Brașov au fost sesizați, marți, prin apel la 112, ca o mașina a luat foc in timp ce era […] Articolul Cadavru gasit intr-o mașina care a luat foc a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

