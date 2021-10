Stiri pe aceeasi tema

- Caz cutremurator la Arad! Cadavrul fara picioare al unui copil de aproximativ 8 ani fost descoperit in cartierul Bujac, langa un cimitir. Alerta a fost data de persoanele care au gasit talpa unui picior ars pe o strada de langa cimitir.

- Echipaje ale politiei si ambulantei au fost anuntate in noaptea de joi spre vineri ca un barbat a fost gasit in zona localitatii langa un ATV si se pare ca a fost victima unui accident. Oamenii legii, dar si salvatorii au stabilit ca cele sesizate prin apelul la 112 se confirma, iar in urma cercetarilor…

- Locatarii unui bloc din Zalau au trecut prin clipe de groaza in aceasta seara. Un barbat a alertat poliția despre faptul ca o cunoștința de a sa este posibil sa fie decedata intr-o locuința din cartierul Dumbrava. Barbatul era ingrijorat și le-a spus polițiștilor ca nu a reușit sa-și contacteze prietenul…

- Un ATV in valoare de 90.000 lei, cautat de autoritatile din Norvegia a fost descoperit de politistii de frontiera constanteni. Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un ATV marca Polaris cautat de catre autoritatile din Norvegia,…

- Descoperire macabra in Ploiești! Trupul neinsuflețit al unui barbat care nu a fost deocamdata identificat a fost gasit chiar langa un tomberon, pe o strada din Ploiești. Pana acum nu se știe care este cauza exacta a morții barbatului, insa oamenii legii iau in calcul și varianta unei crime.

- Descoperire macabra pe o plaja din Constanta.Un echipaj SAJ Constanta a fost solicitat sa intervina in dreptul plajei Neversea din Constanta unde a fost gasit un cadavru in stare avansata de putrefactie.Deocamdata nu se cunoaste daca victima este femeie sau barbat.Revenim ...

- Autoritațile au fost alertate de catre localnici. Din primele informații, flacarile ar fi izbucnit de la vegetația uscata care se afla in zona.Pentru stingerea incendiului au fost trimise trei autospeciale cu apa și spuma.Primarul comunei ilfovene Corbeanca, Valeriu Anton, a precizat ca incendiul izbucnit…

- In ciuda avertismentelor, sute de șezlonguri, umbrele și masuțe au fost gasite, din nou, de autoritați chiar pe malul marii. Patronii de terase sunt disperați și susțin ca in ultimele doua luni au avut pierderi de pana la 50 de mii de euro din cauza acestor interdicții, relateaza Realitatea PLUS.„Au…