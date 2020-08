Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au deschis o ancheta pentru omor dupa ce cadavrul unui barbat a fost gasit intr-un subsol in timpul renovarilor unui conac parizian care s-a vandut cu pentru 35,1 milioane de euro, scrie CNN.

- Intrebat despre situația DSP-urilor, in ultima vreme devenite ține din cauza ca anchetele epidemiologice nu se fac atat de repede precum ar trebui, Alexandru Rafila a spus ca, deși au fost gandite sa raspunda amenințarilor majore la adresa sanatații publice, intre timp, DSP-urile au fost restructurate…

- Autoritatile de la Ankara au calificat joi declaratiile presedintelui Emmanuel Macron ca fiind "nule si neavenite", dupa ce seful statului francez a acuzat Turcia de incalcarea suveranitatii Greciei si a Ciprului in estul Mediteranei relateaza agerpres. Afirmatiile presedintelui Macron au fost facute…

- Autoritatile ruse au inchis cinematografele, teatrele, muzeele si alte institutii de cultura dupa izbucnirea pandemiei in tara la sfarsitul lunii martie. Ministerul Culturii a ridicat interdictia la nivel national saptamana trecuta, lasand la latitudinea regiunilor cand vor permite oamenilor sa se stranga…

- O angajata a unei brutarii aflate peste drum de catedrala a alertat pompierii sambata dimineata dupa ce a vazut flacari uriase in interior. Dupa mai bine de doua ore, focul a fost izolat de echipa de peste 100 de pompieri. „Nu ne aflam in scenariul Notre-Dame din Paris. Acoperisul nu a fost atins",…

- Autoritațile impun purtarea maștii de protecție in locurile publice aglomerate, in aceasta vara, din dorința de a limita raspandirea infecției COVID-19. The post Cat de periculoasa este purtarea maștii de protecție pe timpul verii. Pneumologii avertizeaza: „Respirația devine mai greoaie, exista riscul…

- Doar 44% dintre romani s-ar vaccina impotriva infecției cu COVID-19, arata un sondaj IRES, realizat in ultimele zile din perioada starii de urgența. Cu toate astea, 80% sunt dispuși sa renunțe la...