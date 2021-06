Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de frigidere Frigoglass de langa Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate in incendiul de sambata, 6 iunie. Pana la acest moment nu se cunosc cauzele exacte ale incendiului. Toți angajații, peste 1000 de oameni sunt in pericol de a ramane șomeri. Pompierii si politistii incearca sa identifice…

- Acoperișul unei hale dezafectate din Alba Iulia a fost cuprins de flacari, luni, in jurul orei 12.10. Din primele informații, potrivit ISU Alba, incendiul se manifesta la acoperișul halei. Știre in curs de actualizare. Citește Acoperișul unei hale din Alba Iulia, cuprins de flacari. Pompierii intervin…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, la fabrica de frigidere Frigoglas, aflata la 15 kilometri de Timisoara. Pompierii au lichidat focul in jurul orei 5.00, duminica dimineata.

- Pompierii au fost chemați de urgneța la un incendiu care a cuprins o hala a unui producator de frigidere, din comuna Șag. Incendiul fiind foarte puternic ISU Timiș a suplimentat echipajele operative cu pompierii aflati in turele libere. The post Incendiu devastator langa Timișoara: fabrica in flacari,…

- Zeci de persoane au trait momente de panica, joi seara, pe bulevardul I.C. Bratianu din Constanța, dupa ce un apartament situat la etajul 1 al unul bloc a fost mistuit de flacari. In urma incendiului au fost degajari mari de fum, iar peste 30 de persoane au fost evacuate din cladire. Pompierii au intervenit…

- Vijelia puternica de aseara a produs pagube la Timișoara, unde un copac cazut a avariat trei mașini, informeaza ISU Timiș. In urma fenomenelor meteo periculoase, cod galben de vant puternic, pompierii au intervenit pentru degajarea a patru copaci, in Timișoara și comuna Giroc. Pompierii au mai intervenit…

- Zi plina pentru pompierii tulceani, in a doua zi de Paste. In aceasta dupa amiaza, in jurul orei 15:05, pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina la un incendiu, anuntat prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, produs la un imobil de locuinte tip bloc din municipiul…

- Pompierii militari au intrat, astazi, la ora 15:14, in stare de alerta dupa ce au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la acoperișul unei case in localitatea Șag. La fața locului s-au deplasat de urgența 20 de pompieri cu patru autospeciale de stingere, o autoscara de lucru la…