Oxana Litvinenko, o activista poloneza pentru drepturile omului, a povestit pentru The Guardian ororile traite in razboi și relatate de refugiatele care au trecut granița din Ucraina și pe care le-a ajutat: violuri, crime, cadavre vazute pe drumuri. Marturisește ca nu a crezut nimic din poveștile despre atrocitațile rușilor pana la imaginile greu de privit pe care i le-au aratat refugiatele. „Cand femeile pe care le-am intalnit la granița mi-au povestit despre violurile și crimele comise de ruși in Ucraina, m-am gandit ca sunt doar zvonuri, doar povești menite sa sperie sau ca este doar modul…