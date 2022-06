Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va preda in curand Ucrainei corpurile neinsufletite a 152 de combatanti ucraineni gasite intr-o "duba izoterma" pe teritoriul combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, port strategic la Marea Azov aflat in prezent sub controlul fortelor ruse si al militiilor proruse din Donetk, a anuntat…

- O duba cu un sistem de racire dezactivat a fost gasita in subsolurile fabricii Azovstal din Mariupol, unde erau depozitate 152 de cadavre ale militanților morți, a anunțat marți reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse, generalul-maior Igor Konașenkov, informeaza publicația…

- Avocatul poporului pentru drepturile omului, Lyudmyla Denisova, a declarat ca printre cei 1,2 milioane de ucraineni deportați cu forța pe teritoriul Rusiei se numara 210.000 de copii pe care Moscova vrea sa-i faca cetațeni ruși, relateaza Reuters care subliniaza ca nu a putut verifica cifrele oficialului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a recomandat sambata militarilor ruși ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”. Comandamentului rus planuiește sa continue ofensiva si sa aduca mai multe forte pe frontul ucrainean, relateaza agentia de presa Liga.net,…

- Comandamentul Federatiei Ruse nu le spune soldatilor sai despre pregatirea unor frigidere mobile suplimentare pentru cadavre si nu spune adevarul despre pierderile suferite in Ucraina, a afirmat Zelenski, relateaza agentia de presa Liga.net.„Fiecare soldat rus poate inca sa-si salveze viata. Este mai…

- Doi generali ruși au fost uciși și un altul grav ranit pe 22 aprilie, cand armata ucraineana a atacat un post de comanda avansat al Armatei 49 a Rusiei, din regiunea Herson. Informația a fost publicata pe pagina de Facebook a Direcției de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) „La 22 aprilie…

- Rusia trebuie sa fie trasa la raspundere pentru greselile sale, a declarat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in fața parlamentului Australiei, avertizand ca alte tari s-ar putea simti incurajate sa declanseze razboaie impotriva statelor vecine, daca Moscova nu va fi pedepsita, relateaza…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, 26 martie, pentru Associated Press, ca „razboiul barbar” al președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, care dureaza de o luna, nu poate fi caștigat de liderul rus.Fostul ministru de externe al Romaniei și ambasador in Statele…