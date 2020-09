Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Navodari, acolo unde un tanar din Botoșani a fost gasit mort in subsolul restaurantului in care lucra. Acesta se angajase pe timpul vacanței pentru a strange un ban in plus. Care ar putea fi cauza decesului In mod suspect, baiatul, care nu era cunoscut cu probleme de sanatate, a fost gasit…

- Polițiștii de combatere a criminalitatii organizate din Gorj, impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Gorj, au efectuat, vineri 17 iulie, 12 percheziții domiciliare, in județele: Gorj (10), Dolj (1)și Argeș (1), intr-un dosar privind constituirea unui grup infracțional. Dosarul mai privește și efectuarea…

- Purtatorul de cuvant al IGPR, Bogdan Ghebaur, a declarat faptul ca camerele vor intra in dotarea politistilor din teren, in uniforma. Citeste si: George Floyd a strigat in repetate randuri ca nu poate sa respire si a spus ca isi iubeste copiii, cand a simtit ca va muri "Bodycamerele…

- Oamenii beți nu pot menține in mod corespunzator distanța fizica, a spus șeful Federației Poliției din Anglia, in timp ce barurile s-au redeschis in Anglia pentru prima data de la introducerea carantinei, relateaza The Guardian.

- Sambata seara, in jurul orei 22.00, polițiștii Grupei Canine efectuau activitați specifice pe bulevardul Unirii din Baia Mare, cand patrupedul Vis a „mirosit” un autoturism. Polițiștii au efectuat semnalele regulamentare de oprire, dar intrucat persoana de la volan și-a continuat deplasarea, au pornit…

- Un barbat de 60 de ani din Teleorman si-a injunghiat mortal sotia si si-a asfixiat fiica de un an si trei luni, dupa care s-a sinucis. Politistii si procurorii au stabilit ca evenimentele s-au produs duminica, pe fondul unor discutii contradictorii. ”In dimineata zilei de 21.06.2020, politistii…

- Doua femei au fost gasite moarte de catre sotul uneia dintre ele intr-o casa din orasul Rezina. Informatia a fost confimata de ofiterul de presa al Inspectoratului din Rezina.Potrivit politiei, fiica de trei ani a uneia dintre femei a fost transportata de urgenta la spital.

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara. Poliția Maramureș a fost sesizata prin apel la 112 ca intr-o cabana parasita dintr-o zona izolata a localitații Vișeu de Sus…