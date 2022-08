Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele a doi copii au fost descoperite in valize cumparate la licitatie intr-un depozit din orasul Auckland, a confirmat joi politia neozeelandeza, informeaza Observatornews. Potrivit inspectorului Tofilau Faamanuia Vaaelua, trupurile erau de mai multi ani in valize si victimele ar fi avut intre…

