Cadastru24.ro: Expertiza tehnică MLPAT a devenit „vedeta” pieței imobiliare în vremuri post-pandemice și de război Dupa 2 ani de pandemie, in care romanii au invațat sa se reconfigureze, petrecand tot mai mult timp acasa, mai ales prin implementarea sistemelor de tip work-from-home și hibrid, piața imobiliara a fost și ea nevoita sa se adapteze noilor condiții și cerințe ale pieței. La acest context se adauga și razboiul din Ucraina, alaturi de criza energetica și creșterea prețurilor utilitaților, care au determinat schimbari majore in comportamentul romanilor, cand vine vorba de investiții și tranzacții imobiliare. Astfel, tot mai mulți proprietari au inceput procese extinse de renovare a imobilelor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

