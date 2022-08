Cadariu: Situaţia resurselor umane reprezintă o provocare privind conectarea sistemului educaţional cu piaţa muncii Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, sustine ca pentru a putea avea o mai buna conexiune intre necesarul calificat de resurse umane si dobandirea competentelor este nevoie de o mai mare atentie privind formarea profesorilor. „Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational cu piata muncii. Ii multumesc ministrului Sorin Mihai Cimpeanu pentru disponibilitatea la dialog si pentru solutiile privind invatamantul dual. Sunt total de acord ca, pentru a putea avea o mai buna conexiune intre necesarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

