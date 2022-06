Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Daniel Cadariu a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Mamaia cum i se pare statiunea. “Dupa zece ani de cand nu am mai fost prin statiune, mult schimbata. E drept ca am parcurs doar artera principala, am venit doar cu masina, nu am avut timp. Probabil dupa aceasta…

- Un grup de eterni așa ziși ”specialiști” in turism, care de ani de zile dau din gura doar ca sa se bage in seama, vrea acum sa ”ciupeasca” o suma uriașa din pensiile pentru cei peste 5.000.000 de pensionari pentru promovarea turismului romanesc. Cine sunt șmecherii care vor sa controleze finanțarile…

- Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca brandul de tara - frunza - este in continuare in vigoare, insa "nu este folosit aproape deloc". Brandul stabilit pe vremea cand Elena Udrea era ministru al Turismului a costat 30 de milioane de euro. "Este in vigoare. S-au cheltuit acum 10-12…

- ”Prima problema de la PNRR in ceea ce priveste ministerul nostru este ca avem foarte putini bani. Din 29,2 miliarde de euro, ministerul nostru are alocati doar 24 de milioane de euro: 10 milioane de euro pentru constituirea a 8 OMD-uri regionale si 14 milioane de euro pentru a face sapte platforme digitale…

- Guvernul infiinteaza 8 Organizatii de Management al Destinatiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului cu bani din PNRR, un proiect de OUG in acest sens fiind supus dezbaterii publice. ”Definirea turismului ca un domeniu strategic al economiei nationale reprezinta o prioritate”, a transmis…

- FOTO Constantin-Daniel Cadariu: Organizațiile de Management al Destinațiilor sunt șansa turismului romanesc de a evolua (P) PNL Alba continua seria intalnirilor la care sunt chemați sa participe reprezentanți ai ministerelor, ai autoritaților de implementare, dar și alți decidenți din spectrul guvernamental,…

