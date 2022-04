Cadariu: Prima problemă de la PNRR, în ceea ce priveşte ministerul nostru, este că avem foarte puţini bani ”Prima problema de la PNRR in ceea ce priveste ministerul nostru este ca avem foarte putini bani. Din 29,2 miliarde de euro, ministerul nostru are alocati doar 24 de milioane de euro: 10 milioane de euro pentru constituirea a 8 OMD-uri regionale si 14 milioane de euro pentru a face sapte platforme digitale sa vina in sprijinul activitatii mediului de afaceri. Atat si nimic mai mult”, a declarat Cadariu miercuri dupa amiaza, la Ploiesti. OMD-urile sunt Organizatii de Management al Destinatiei, iar obiectivul implementarii acestora il reprezinta cresterea competitivitatii sectorului turistic romanesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

