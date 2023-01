Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o stațiune montana din Romania, zapada a ajuns sa masoare 45 de cm dupa ce a nins timp de o zi. PE langa ninsoare, a fost și un viscol puternic care a ingreunat treaba autospecialelor venite sa curețe zona.

- Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu a declarat ca Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 28 decembrie a.c., Hotararea pentru aprobarea atestarii unor localitați sau parți din localitați ca stațiuni turistice de interes local și privind modificarea art. 2 și anexei nr.…

- Cresterea vanzarilor cu amanuntul este mai mare decat cea de 7,1% anticipata de Mastercard in septembrie, cand compania de carduri estima ca americanii isi vor devansa cumparaturile in octombrie, pentru a prinde reduceri timpurii. Cu toate acestea, cresterea vanzarilor cu amanuntul de sarbatori din…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat, joi, pe Facebook, ca lucrarile lucrarile in Parcul Cismigiu vor continua și in sezonul rece. Proiectul care vizeaza reabilitarea Podului Mare este executat in proportie de peste 80%, precizeaza edilul. „Continua lucrarile in Parcul Cismigiu chiar si in sezonul…

- Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori. ANM a publicat prognoza meteo pentru Craciun și pentru Revelion. Prognoza meteo pentru Craciun și Revelion. ANM a spus cum va fi vremea de sarbatori Vremea va trece prin mai multe schimbari pana pe 24 decembrie. Spre…

- O parte de țara se bucura in aceste zile de iarna autentica. Bucuria celor care iubesc zapada va fi insa de scurta durata pentru ca temperaturile anormal de mari pentru aceasta perioada vor pune iarna pe fuga. In plus, meteorologii ANM anunța o iarna blanda, cu ploi in decembrie, in loc de ninsori.…

- ”Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 7,265 miliarde euro (comparativ cu 6,344 miliarde euro in perioada ianuarie – septembrie 2021), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 6,002 miliarde euro, iar creditele…

- Lacul de acumulare care va asigura necesarul de apa pentru tunurile de zapada din statiunea montana Borsa a fost finalizat si din aceasta iarna va fi operational, a declarat vineri pentru AGERPRES primarul orasului, Sorin Timis. „Lacul de acumulare a fost deja umplut cu apa iar de aici, in urmatoarele…