Cadariu, despre brandul de ţară: Este valabil, apare pe siteul ministerului, din păcate, este extrem de puţin folosit Cadariu a fost intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, despre faptul ca sigla si brandul de tara nu sunt folosite si daca are o strategie in acest sens. “Din punctul meu de vedere noi, romanii, avem o preocupare atunci cand ajungem intr-o functie de conducere, la un minister, suntem tentati sa taiem totul si luam lucrurile de la zero. Ori nu mi se pare firesc. Atunci cand s-a lucrat la o sigla si la un brand de tara, eu stiu ca s-a depus mult efort, au fost puse la bataie resurse, au fost implicati specialisti si chiar daca in acel moment o persoana care conducea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

